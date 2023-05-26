40 машин без номеров отправили с платной парковки на штрафстоянку в Петербурге

40 машин без номеров отправили на штрафстоянку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжают эвакуировать автомобили, размещенных в зоне платной парковки, без государственных номеров. Так, на штрафную стоянку увезли более 40 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– На всех водителей изъятых транспортных средств составили протоколы об административных правонарушениях, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, автолюбителей также оштрафовали на целых три тысячи рублей. Кстати, права на 50-ти процентную скидку у них нет. Петербуржцам, кстати, вновь напомнили, что сотрудники организации ежедневно проводят подобные рейды на всех улицах Центрального и Адмиралтейского районов Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржцы выплатили почти один миллиард рублей штрафов за неправильную парковку в 2022 году. Всего в городе зафиксировали более 419 тысяч нарушений.