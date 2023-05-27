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НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:14

Спасатели нашли лодку пропавшего в Ленобласти рыбака

Поиски мужчины продолжаются
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спасатели нашли лодку пропавшего в Ленобласти рыбака. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели нашли лодку пропавшего в Ленобласти рыбака. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели искали пропавшего мужчину на реке Свирь около деревни Хевроньино. Сообщение о том, что рыбак не выходит на связь, поступило специалистам поисково-спасательного отряда Лодейного поля вечером 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили лодку пострадавшего и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Найти самого мужчину специалистам пока не удалось, но они продолжают поиски.

Напомним, в Ленобласти поисковики нашли без вести пропавшего 77-летнего мужчину. Пенсионера искали не только полицейские, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К счастью, все закончилось успешно.