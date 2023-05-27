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НовостиОбщество27 мая 2023 9:50

ЖКС в Петербурге перейдут на единую квитанцию к октябрю 2023 года

Переход планируют завершить до начала отопительного сезона
Анастасия НУРАДИЛОВА
Переходить на новую платежку начнут с Калининского района.

Переходить на новую платежку начнут с Калининского района.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К осени текущего года все жилищно-коммунальные сервисы Петербурге перейдут на единые квитанции. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу единого информационно-расчетного центра.

- Власти города хотят успеть осуществить переход до начала нового отопительного сезона, который стартует в октябре, - говорится в сообщении.

Администрация Северной столицы ранее утвердила график перехода на единые квитанции ЖКХ. Переходить на новую платежку начнут с Калининского района города.

Напомним, в Петербурге могут перенести введение курортного сбора на апрель 2024 года. С туристов планируется брать по 100 рублей за сутки пребывания в городе. Однако документ об этом официально пока не опубликован.