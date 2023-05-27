Большегруз протащил несколько метров тело сбитого пенсионера в Ленобласти

На дороге остался кровавый след. Фото: vk.com/dorinspb

Жуткая авария произошла в Киришском районе Ленинградской области. Большегруз не заметил пешехода, когда сдавал задним ходом. Огромная машина сбила мужчину и протащила его по земле несколько метров. Об этом рассказали в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

- ДТП случилось около восьми часов утра 27 мая на Молодежном бульваре. Погибшему мужчине на вид 60-70 лет. Очевидцы считают, что он был в сильном алкогольном опьянении, - говорится в сообщении.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне в Выборге рецидивист напал на 11-летнего мальчика, ударил его и отобрал телефон. Позже хулигана задержали. В деле разбираются полицейские.