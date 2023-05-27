Тело пропавшего рыбака нашли в реке Свирь в Ленобласти

Спасатели нашли лодку пропавшего в Ленобласти рыбака. Фото: t.me/acclenobl

Специалисты поисково-спасательного отряда Лодейного Поля нашли в реке Свирь тело рыбака, который пропал накануне. Труп мужчины обнаружили недалеко от деревни Хевроньино. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Погибшего мужчину транспортировали на берег. Его тело передали сотрудникам правоохранительных органов, - говорится в сообщении регионального чрезвычайного ведомства.

Напомним, утром этого же дня специалисты поисково-спасательного отряда нашли лодку пропавшего жителя Ленобласти. Поиски самого рыбака продолжались целый день. Теперь в обстоятельствах гибели мужчины будут разбираться сотрудники полиции и другие специалисты.