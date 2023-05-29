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НовостиПроисшествия29 мая 2023 11:04

Мотоциклист влетел в ограждение и погиб на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Мотоцикл перевернулся на дороге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мотоциклист получил смертельные травмы.

Мотоциклист получил смертельные травмы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткая авария с участием мотоциклиста произошла на трассе «Сортавала» в Ленобласти. ДТП случилось около пяти часов вечера 28 мая. Водитель мотоцикла «Судзуки» не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мотоциклист влетел в силовое ограждение. Транспорт опрокинулся на проезжей части, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель мотоцикла: он получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в аварии пострадал девятилетний ребенок. Машина сбила его, когда он находился на обочине. В тяжелом состоянии мальчик попал в больницу.