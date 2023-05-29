Пограничник обхитрил напавшего на него медведя на границе с Ленобластью

Пограничник обхитрил напавшего на него медведя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую пятницу, 26 мая, обычная оздоровительная пробежка чуть не лишила пограничника жизни. Во время занятий спортом возле станции Вартиус на границе с Ленобластью на служащего напал медведь. Об этом пишет финская общественная телерадиокомпания Yle со ссылкой на главу объединения по уходу за дикими животными Киммо Пиирайнена.

– Дикое животное напало на человека во время пробежки. Мужчина, к слову, находился в наушниках, – цитирует издание общественника.

Он также уточнил, что несмотря на то, что косолапого военный заметил не сразу, он смог его обхитрить, притворившись мертвым. Пограничник резко упал на землю, закрыл глаза и некоторое время лежал лицом к земле. А бездыханное понарошку тело не заинтересовало медведя.

Ранее spb.kp.ru писала, что жителей Ленобласти предупредили о вышедших из спячки медведях. Как оказалось, изголодавшиеся хищники выбегают на дороги региона и могут напасть на человека.