Четверо петербуржцев устроили стрельбу из пневматики около детской площадки

Четверо жителей города стреляли по банкам из пневматического оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчин, которые устроили стрельбу из пневматики на Ленинском проспекте. Четверо жителей города стреляли по банкам из пневматического оружия. Рядом находились детская площадка и парковая зона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские задержали четверых петербуржцев в возрасте 42-53 года, которые устроили в кустах импровизированный тир, - говорится в сообщении регионального ведомства.

К счастью, от действий хулиганов никто не пострадал. Задержанных отвезли в отдел полиции и составили на них административные протоколы. Винтовку и пневматический пистолет у дебоширов отобрали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сотрудники полиции выясняли обстоятельства изнасилования 11-летней девочки в Ленобласти. Школьница пришла в гости к знакомым, теперь ее мама подозревает 50-летнего мужчину в развращении ее дочери.