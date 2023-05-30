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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:34

Четверо петербуржцев устроили стрельбу из пневматики около детской площадки

Хулиганов задержали полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Четверо жителей города стреляли по банкам из пневматического оружия.

Четверо жителей города стреляли по банкам из пневматического оружия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчин, которые устроили стрельбу из пневматики на Ленинском проспекте. Четверо жителей города стреляли по банкам из пневматического оружия. Рядом находились детская площадка и парковая зона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские задержали четверых петербуржцев в возрасте 42-53 года, которые устроили в кустах импровизированный тир, - говорится в сообщении регионального ведомства.

К счастью, от действий хулиганов никто не пострадал. Задержанных отвезли в отдел полиции и составили на них административные протоколы. Винтовку и пневматический пистолет у дебоширов отобрали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сотрудники полиции выясняли обстоятельства изнасилования 11-летней девочки в Ленобласти. Школьница пришла в гости к знакомым, теперь ее мама подозревает 50-летнего мужчину в развращении ее дочери.