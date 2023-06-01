Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом пройдет в Петербурге 5 июня

Близкие Дрейдена долгое время пытались вернуть тело артиста на родину. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге простятся с актером Большого Драматического театра имени Г. А. Товстоногова Сергеем Дрейденом. Напомним, артист умер в Финляндии 8 мая. В другую страну он ездил ненадолго, но вернуться не успел.

Близкие Дрейдена долгое время пытались вернуть тело артиста на родину. Страховая компания отказалась выполнять обязательства, поэтому оплачивать транспортировку родственникам пришлось самостоятельно.

- С 11:00 до 13:00 на Основной сцене БДТ в зрительном зале пройдет гражданская панихида, куда могут прийти все желающие. В 14:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Христова, - рассказали в пресс-службе театра.

Там же рассказали, что 2 июня на Основной сцене покажут кинопоказ спектакля Андрея Могучего «Три тостяка. Эпизод 7. Учитель». Сергей Дрейден исполнил в спектакле главную роль, кинопоказ посвятили его памяти.