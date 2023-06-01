Десять квадратных метров «Мюзик-Холла» загорелись в Петербурге

10 квадратных метров «Мюзик-Холла» загорелись в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский театр «Мюзик-Холл» загорелся во второй половине дня, 1 июня. Очевидцы сообщили о пожаре на пульт спасателей около семи вечера. В здании у Александровского парка, как оказалось, вспыхнуло складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе организации.

Как пояснили спасатели, в театре, который сейчас находится на реконструкции, огонь охватил площадь в десять квадратных метров. Усилиями 30 сотрудников МЧС и шести пожарных машин удалось усмирить разбушевавшееся пламя чуть больше, чем за полчаса. Последние угольки, загоревшейся обстановки, окончательно потухли к 19:11.

Ранее spb.kp.ru писала, что детский дом вспыхнул на Коломяжском проспекте. Как сообщили спасатели, разъяренное пламя охватило две трети помещения: из 30 квадратных метров огонь занял площадь в 20 «квадратов».