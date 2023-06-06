Без вести пропавшего 11-летнего мальчика нашли мертвым на железной дороге в Ленинградской области / Фото: СК

Поиски 11-летнего мальчик, который пропал без вести днем 5 июня 2023 года, закончились трагедией. К поискам ребенка подключились волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Мальчик ушел гулять днем, но задержался и родители начали бить тревогу. Позже стало известно, что ребенка нашли мертвым. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

- 5 июня 2023 года поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом несовершеннолетнего на железнодорожных путях железнодорожной станции «Горы» Кировского района Ленинградской области, - сообщили в комитете.

Как именно мальчик оказался на железнодорожных путях, почему не заметил поезд, на данный момент неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.