Петербургский адвокат Сергей Малков погиб в зоне спецоперации. Фото: spb.fooby.ru

Адвокат из Петербурга Сергей Малков погиб в зоне боевых действий на Украине. Пока что неизвестно: отправился мужчина добровольцем или был призван во время частичной мобилизации. О гибели жителя Северной столицы сообщил в своем телеграм-канале общественный деятель Ингушетии Калой Ахильгов.

– Четвертый погибший адвокат. Не могу понять своих коллег, – написал юрист

Как выяснилось, ранее Малков работал в Невской коллегии. Кроме того, в течение двух лет он числился помощником главы постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа Петербурга. В 2009–2013 годах погибший трудился в нескольких городских комитетах: по вопросам законности, экономического развития, а после государственному заказу.

Ранее spb.kp.ru писала, что погибшему на спецоперации протоиерею установят мемориальную доску в Ленобласти.