Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали парня, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Он представился Маратом, напал на школьницу в лесополосе в Кронштадте, отобрал у нее телефон и сбежал. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Насильника задержали по горячим следам в 09:30 5 июня. Им оказался 21-летний житель Невского района. Но зовут его не Маратом, - рассказал источник.

Против парня возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее стала известна причина смерти 11-летнего мальчика в Ленобласти. Ребенка убило током, когда он пытался показать друзьям эксперимент.