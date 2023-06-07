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Происшествия7 июня 2023 7:26

«Убило током»: Погибший 11-летний мальчик из Ленобласти хотел показать друзьям эксперимент

После смерти 11-летнего мальчика в Ленобласти возбудили уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
11-летний мальчик ушел гулять с друзьями и пропал. Фото: "Лиза Алерт"

11-летний мальчик ушел гулять с друзьями и пропал. Фото: "Лиза Алерт"

После гибели 11-летнего мальчика на железнодорожном мосту в Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мальчик дотронулся до контактного провода, и его ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

- В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что мальчик, гуляя с друзьями по железнодорожному мосту, решил фрагментом провода достать до контактной сети и продемонстрировать воздействия тока на банку, - говорится в сообщении.

После удара током мальчик прошел еще несколько метров, но потом упал. Из-за полученных травм смерть ребенка наступила почти сразу. Следователи провели проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что ребенка сбил грузовой поезд, но позже специалисты выяснили, что смерть мальчика наступила именно из-за удара током.

Напомним, 11-летний школьник ушел с детской площадки после прогулки с отцом. Родители забили тревогу, мальчика искали волонтеры и полиция, но поиски завершились трагедией. Известно, что ребенок почти не разговаривал из-за отставания в психическом развитии.

ЧППроисшествия: ЧП