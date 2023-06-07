Петербуржец пострадал из-за взрыва бочки, пытаясь проверить ее содержимое

Мужчину госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 47-летний мужчина попал в больницу из-за любопытства. На Дунайском проспекте в Невском районе Северной столицы он увидел бочку, и решил проверить ее содержимое. Это закончилось переломом ноги и ожогом кисти. Об этом 7 июня пишет «Мойка 78».

- Мужчина обнаружил бочку днем 6 июня и решил проверить, пустая ли она. Для этого он заглянул внутрь, подсвечивая себе зажигалкой, - сообщает издание.

По предварительной информации, в бочке оставались легковоспламеняющиеся пары. Из-за их контакта с зажигалкой бочка взорвалась. Пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ленобласти умер 11-летний мальчик, которого ударило током, когда он пытался показать эксперимент друзьям.