Полиция задержала водителя, сбившего насмерть 10-летнего мальчика в Петербурге

В Петербурге задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе мальчика и уехал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который сбил насмерть 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Им оказался 34-летний уроженец Волгоградской области. Фотография виновника появилась в распоряжении spb.kp.ru.

- Около 22:30 6 июня 2023 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на Выборгском шоссе совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - ранее сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель отечественного автомобиля бросил ребенка одного на дороге. К нему на помощь прибежали прохожие и вызвали карету скорой помощи. Мальчика успели госпитализировать в больницу в тяжелом состоянии. Спустя время в результате полученных травм ребенок скончался.

Полиция возбудила уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.