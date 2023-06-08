Отличившимся в бою участникам спецоперации бесплатно выделят землю в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти выполняют рекомендацию главы РФ Владимира Путина. В регионе будут бесплатно выделять землю участникам спецоперации на Украине. Территорию выделят тем, кто отметился государственными и отраслевыми наградами. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на главу области Александр Дрозденко.

– Законопроект разработали еще весной. И сегодня его поддержали депутаты ЗакСа, – цитирует губернатора издание.

Инициатива закрепляет выдачу земельного сертификата жителям Ленобласти при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ. В законе также отдельно прописали первоочередной порядок выдачи документа тем, кто заключит контракт, начиная с 1 июня 2023 года. Землю начнут преимущественно выдавать из состава земель, принадлежащих Министерству обороны.

Ранее spb.kp.ru писала, что житель Шлиссельбурга Александр Скобелев погиб на спецоперации под Белгородом.