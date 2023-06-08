Сбой в системе оплаты проезда произошел в метро Петербурга утром 8 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В метро Петербурга пассажиры не могли пополнить карту «Подорожник». Сбой оплаты проезда произошел утром 8 июня около девяти часов утра. Но через полчаса неполадки удалось устранить. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Был нарушен информационный обмен между кассами ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок». Не удавалось продавать билеты, - говорится в сообщении издания со ссылкой на Петербургский метрополитен.

Специалистам удалось решить проблему с неполадками в 9:36. Причины сбоя устранили, система работает в штатном режиме.

Напомним, пассажиров Пулково попросили выезжать заранее в аэропорт, потому что с 8 июня из-за проведения ПМЭФ дорогу сузили, поэтому потребуется больше времени, чтобы добраться.