100 «квадратов» загорелись на Днепропетровской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощный пожар произошел 10 июня во Фрунзенском районе. Очевидцы сообщили о полыхающем здании на пульт спасателей в 00:34. Предположительно, загорелся находящийся поблизости автосервис. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия на трех пожарных машинах. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также добавили, что огонь охватил половину одноэтажного здания. Из площади в 200 квадратных метров пламя уютно обустроилось и согрело своим теплом 100 «квадратов». Усилиями 15 пожарных возгорание удалось ликвидировать чуть меньше, чем через час. Последние угольки обгоревшего помещения полностью потухли к 01:26.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржец пострадал из-за взрыва бочки, пытаясь проверить ее содержимое.