Мужчина на велосипеде сбил 9-летнего мальчика в Петербурге

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 9-летний ребенок. Авария произошла рано утром 9 июня на Привокзальной площади в Петродворце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 27-летний велосипедист сбил мальчика. А после этого врезался в автобус, за рулем которого находился 52-летний водитель, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После столкновения ребенка отвезли в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, 14-летний подросток пострадал в драке с компанией, которым не понравилось, что собака мальчика была без поводка и намордника.