Дебоширы обстреляли машину такси ночью в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Выборгском районе Петербурга ищут злоумышленников, обстрелявших машину такси из пневматики на проспекте Культуры. Инцидент случился в ночь на 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие на место полицейские обнаружили на автомобиле поврежденные окна, других видимых повреждений нет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. К счастью, из-за обстрела никто не пострадал.

Напомним, на трассе «Кола» двое подростков разбились на питбайке. 17-летний парень и 15-летняя девочка попали в больницу. Они вылетели в кювет и врезались в ограждение.