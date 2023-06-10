Видео с места обрушения трибун в цирковом шатре в Ленобласти появилось в Сети

Из-за ЧП пострадали несколько человек. Фото: предоставлено "КП"

Передвижной цирк "Малибу" собирался показать свое представление во Всеволожском районе Ленобласти. Но выступления так и не состоялись из-за чрезвычайной ситуации. Трибуны вместе со зрителями обвалились: пострадали дети и взрослые.

- Шестилетняя девочка попала в больницу с переломом ноги. Мальчик ее возраста тоже повредил ногу, ссадину обрабатывают врачи на месте, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Всеволожска.

Еще несколько человек отделались незначительными травмами. Место, где все случилось, попало на видео. Вместо сектора с сидениями остались только доски. Железные лавочки придавили ноги некоторым зрителям. Очевидцы сами помогали друг другу: никто из сотрудников цирка не решился выйти и объясниться с паникующими детьми и родителями.