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НовостиПроисшествия12 июня 2023 8:57

Пострадавшую во время прогулки на катере петербурженку госпитализировали в больницу

Девушка травмировала голову из-за неудачного маневра капитана катера
Элеонора КУРЮМОВА
Пострадавшую во время водной прогулки петербурженку госпитализировали в больницу.

Пострадавшую во время водной прогулки петербурженку госпитализировали в больницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне прогулка на катере обратилась для петербурженки внеплановым больничным. Так, находясь на борту маломерного судна в акватории Средней Невки она серьезно травмировала голову из-за опасного маневра капитана катера. 20-летнюю пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города. Там медики оказали ей необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петербурга.

– Правоохранители проводят доследственную проверку из-за травмирования девушки, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее spb.kp.ru писала, что трех тонувших гребцов спасли во время соревнований в Северной столице. Накануне в городе на Неве проходили соревнования на байдарках. Из-за сильного ветра и волн мужчины оказались за бортом. Но на помощь к ним подоспели сотрудники транспортной полиции.