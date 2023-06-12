Пострадавшую во время прогулки на катере петербурженку госпитализировали в больницу

Пострадавшую во время водной прогулки петербурженку госпитализировали в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне прогулка на катере обратилась для петербурженки внеплановым больничным. Так, находясь на борту маломерного судна в акватории Средней Невки она серьезно травмировала голову из-за опасного маневра капитана катера. 20-летнюю пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города. Там медики оказали ей необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петербурга.

– Правоохранители проводят доследственную проверку из-за травмирования девушки, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее spb.kp.ru писала, что трех тонувших гребцов спасли во время соревнований в Северной столице. Накануне в городе на Неве проходили соревнования на байдарках. Из-за сильного ветра и волн мужчины оказались за бортом. Но на помощь к ним подоспели сотрудники транспортной полиции.