17 тысяч человек приедут на ПМЭФ в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский Международный экономический форум пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня. И накануне свое участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек. Гости в город на Неве приедут из 130 стран мира. Об этом пишет Росконгресс.

– Форум стал механизмом общения между обществом и властью. На нем определяют темп и глубину изменений при учете целей нацразвития в условиях масштабных изменений, – цитирует советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова Фонд.

Общественник также подчеркнул, что на трехдневном мероприятии проработают системы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами и регионами страны.

Ранее spb.kp.ru писала, что ЛДПР презентует нейросеть «Жириновский» в рамках ПМЭФ 15 июня. Главной задачей искусственного интеллекта станет просвещение.