Владелица ресторана в Петербурге получила 4,5 года колонии за смерть двух гостей на свадьбе

Собственницу ресторана в Петербурге ждет колония за смерть двух гостей на свадебной вечеринке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владелицу одного из ресторанов на Лермонтовском проспекте, Ксению Грачеву, приговорили к 4,5 годам колонии-поселения за смерть двух гостей во время проведения свадебного банкета, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Трагедия произошла 20 октября 2018 года. Предпринимательница не проверила безопасность ограждений на крыше и позволила гостям отдыхать там. Когда двое мужчин облокотились на металлический забор, то крепления не выдержали. В результате гости упали с высоты шестого этажа и погибли.

Грачеву признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух мужчин.

- Грачева вину не признала, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Уточняется, что отбывать наказание женщина отправиться лишь в сентябре 2033 года, после достижения ее ребенком 14-ти лет. Помимо срока в колонии ее на два года лишили права работать в управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных сферах. Кроме того, суд взыскал в пользу семьи одного из погибших 2,5 млн рублей и в пользу другой – 1,5 млн рублей.