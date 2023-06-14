Из-за ремонта дорог 10 автобусов изменили маршруты с 14 июня в Петербурге

В Петербурге изменится ряд привычных автобусных маршрутов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге из-за ремонта дорог на улице Коммуны с 14 июня изменилась схема движения автобусов №27 и 27М, сообщает «Организатор перевозок». Так, маршрут №27 в прямом направлении начинает движение с Белорусской улицы, далее на Ленскую, Коммуны, Ириновский проспект, затем на проспект Наставников, проспект Ударников и Передовиков, а после по обычному маршруту.

- В обратном направлении: по действующей трассе до улица Передовиков, проспект Ударников, проспект Наставников, Ириновский проспект, улица Коммуны, своя трасса, - добавили в ведомстве.

Автобус №27М в прямом направлении едет по своей трассе до улицы Коммуны, затем идет до Ириновского проспекта, проспекта Наставников, проспекта Ударников и улицы Передовиков, после двигается по привычному маршруту.

- В обратном направлении: своя трасса, далее проспект Ударников, проспект Наставников, Ириновский проспект, улица Коммуны, Ленская улица, Белорусская улица, - уточнили в «Организаторе перевозок».

Кроме того, до 18 июня продлевают изменения в движении автобусов № 125, 126, 166, 216А, 217, 258, 279, 294, в связи с ремонтом дороги на улице Гаккелевской. Все маршруты можно посмотреть на сайте перевозчика.