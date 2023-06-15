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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:13

15-летний мальчик на самокате попал под «БМВ» на проспекте Космонавтов в Петербурге

Ребенок переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенок переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Подросток пострадал в жестком дорожно-транспортном происшествии на проспекте Космонавтов в Петербурге. Водитель «БМВ» ехал от Витебского проспекта и во время поворота сбил 15-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Ребенок переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в региональном ведомстве.

Подростка с различными травмами отвезли в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства и детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Ленобласти успешно завершились поиски 9-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась 14 июня.