Петербуржцы жалуются на огненные игры подростков с тополиным пухом

Дети начали баловаться с огнем и тополиным пухом в Петербурге. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Наступила пора тополиного пуха, и подростки ради забавы начали его поджигать. Такую картину накануне наблюдали в детском дворе возле садика на улице Наличная, 21. Об этом рассказала одна из очевидец произошедшего в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте».

- Мальчики играют с зажигалкой. Поджигают тополиный пух и убегают. Замечания взрослых либо игнорируют, либо убегают и прячутся, а потом снова приходят и поджигают. Еще подбивают на поджигание младших, - рассказала она.

Женщина опасается, что такие опасные игры могут привести к печальным последствиям. Все происходило, по ее словам, рядом с трансформаторной будкой. Вероятно, если бы огонь добрался до нее, то мог бы произойти серьезный пожар. В комментариях местные жители также выразили схожие опасения. Так, по словам одной из жительниц, в Невском районе из-за таких огненных игр загорелись гаражи.