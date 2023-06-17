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НовостиПроисшествия17 июня 2023 7:51

12-летний мальчик сорвался с тарзанки в Гатчинском районе Ленобласти

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Шестиклассник сорвался с тарзанки в Гатчинском районе

Шестиклассник сорвался с тарзанки в Гатчинском районе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области школьник решил покататься на тарзанке, но не удержался и очень сильно упал. Все произошло вечером в пятницу, 16 июня 2023 года. 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 12-летнего шестиклассника местной школы 16 июня вечером доставили в Гатчинскую межрайонную больницу с сочетанными травмами, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Очевидцы рассказали, что подросток гулял с друзьями. На улице Ватутина дети заметили тарзанку и решили покататься. Мальчик залез на нее, но неудачно сорвался с высоты и сильно поломался. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что в Сосновом Бору подросток утонул в карьере. Тело 15-летнего ученика петербургской школы достали спасатели.