12-летний мальчик сорвался с тарзанки в Гатчинском районе Ленобласти

Шестиклассник сорвался с тарзанки в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области школьник решил покататься на тарзанке, но не удержался и очень сильно упал. Все произошло вечером в пятницу, 16 июня 2023 года. 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 12-летнего шестиклассника местной школы 16 июня вечером доставили в Гатчинскую межрайонную больницу с сочетанными травмами, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Очевидцы рассказали, что подросток гулял с друзьями. На улице Ватутина дети заметили тарзанку и решили покататься. Мальчик залез на нее, но неудачно сорвался с высоты и сильно поломался. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что в Сосновом Бору подросток утонул в карьере. Тело 15-летнего ученика петербургской школы достали спасатели.