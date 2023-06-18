Няню подозревают в избиении девочки-инвалида в Петербурге

Няня избила 13-летнюю девочку-инвалида в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет выясняет, откуда на 13-летней девочке-инвалиде из Петербурга оказались синяки. По предварительным данным, беспомощного ребенка избила няня. Все произошло в квартире одного из домов на Дунайском проспекте. В какой-то момент родители девочки обнаружили ее травмы и обратились в полицию. Теперь расследованием занимается уже Следком. Однако подробностей инцидента пока очень мало.

- Следственный отдел по Московскому району проводит доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку. Выясняются все обстоятельства инцидента и его условия. Только после окончания проверки следователи вынесут процессуальное решение, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что чуть меньше года назад в Северной столице прогремела схожая история, когда социальная няня таскала за волосы двухлетнюю девочку-инвалида. Тогда она пыталась оправдаться тем, что ребенок чуть не упал, и ей пришлось схватить его за первое, что попалось под руку.