Няня, оттаскавшая за волосы девочку-инвалида в Петербурге: «Это был единственный выход»

Девочка уже оправилась от пережитого стресса, а вот няня запереживала после встречи со следователями. Фото: предоставлено "КП"

История о социальной няне, которая оттаскала за волосы двухлетнюю петербурженку с инвалидностью, заинтересовала следователей. На сиделку мать малышки пожаловалась «КП-Петербург». Сразу после выхода статьи историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

- Сразу позвонил следователь, попросил справку об инвалидности дочки, медицинские документы с ее диагнозом, мое место работы. Заявил, что дело приняло невероятный оборот и ему звонят коллеги из других регионов. Пообещал подъехать к нам, но не уточнил, во сколько. Мы с Соней этим воспользовались и пошли гулять на ту злополучную детскую площадку. Она нам все-таки нравится, хотя мы пострадали на ней морально, а дочь еще и физически, - поделилась с «КП» новостями Ксения.

Ксения хочет добиться того, чтобы няню отстранили от работы с детьми. Фото: предоставлено "КП"

Каково же было удивление мамы, когда она увидела на площадке свою оппонентку – возле детских качелей стояла няня Олеся (имя изменено – прим.ред) со своей дочерью и адвокатом. Со слов Ксении, разговаривать с ней женщина не захотела и быстро ретировалась, а вот адвокат язвительно посоветовал беречь себя.

Как выяснилось, следователь дозвонился и до няни, беседа состоялась как раз на этой детской площадке. Встреча явно была для Олеси стрессом.

- Сейчас она была совершенно не похожа на ту бойкую женщину, которая таскала двухлетнего ребенка за волосы, уверенная, что ее никто не видит. Она выглядела очень подавленной. Следователь предположил, что даже если фонд (АНО «Партнерство каждому ребенку» - прим.ред) не отреагирует на ситуацию и все равно ее не уволит, няня уволится сама, - рассказала Ксения.

Проверка продлится около месяца.

Объяснительная няни. Вероятно, теперь женщина еще крепче ухватится за свою версию событий. Фото: предоставлено "КП"

Сама же няня заявляла, что не хотела вредить малышке. Якобы девочка чуть не упала, а она ее схватила.

- Я удержала ее за волосы, больше ухватить было не за что. Я сильно испугалась и подумала, что это единственный выход, - отчиталась Олеся в записке.

Но при этом, чтобы избежать огласки скандала, няня пригрозила Ксении, что пожалуется на нее в опеку.

- Если она еще раз устроит мне что-то, я сразу пойду в опеку. У меня очень много аргументов для опеки, но с вами я их обсуждать не буду, - обещала женщина в разговоре с «КП».

Дойдет ли женщина до опеки, покажет время. А пока, видимо, Олеся еще крепче ухватится за свою версию событий.