Иномарка вылетела на тротуар и пробила забор детской психбольницы в Петербурге

Иномарка снесла забор детской психиатрии на улице Чапыгина в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Утро начинается не с кофе – иномарка «Альпина» влетела в забор детской психиатрии на улице Чапыгина в Петербурге. Машина вылетела на тротуар и пробила ограждение, но залезла на территорию больницы только наполовину. По счастливому стечению обстоятельств никто из прохожих не пострадал. Фотографии последствия аварии опубликовали в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- За рулем был 26-летний парень. Пропустил поворот на улице Чапыгина и влетел в забор, - пишет автор снимков.

Комментаторы шутят, что водитель торопился в психиатрию. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Точно неизвестно, во сколько именно произошло ДТП. Вскоре опасное место огородили. Туда вызвали эвакуатор и сотрудников ГИБДД. Водителю придется раскошелиться на новый забор больницы. Правда, сначала его нужно найти - мужчина подался в бега. Его объявили в розыск.

- Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Ведется розыск водителя, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем ранее spb.kp.ru писала о смертельном ДТП на Санкт-Петербургском южном полукольце, где водитель легковушки погиб от столкновения с фурой.