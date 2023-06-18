Тонущего 10-летнего мальчика спасли из Ольгинского пруда в Петербурге

Спасатели реанимировали утонувшего в Ольгинском пруду 10-летнего мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедией чуть не закончились купания в Ольгинском пруду в субботу, 17 июня. В жаркий день, когда температура воздуха превышала +26 градусов, спасатели заметили в водоеме тонущего 10-летнего мальчика. Он уже прилично нахлебался воды, когда его пулей вытащили на берег. Спасатели приступили к реанимации. К счастью, все закончилось благополучно. Мальчик выжил.

- После проведения реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали. Ему помогли сотрудники Поисково-спасательной службы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Оказалось, что ребенка оставили без присмотра его родители. Сейчас спасатели фиксируют всплеск подобных происшествий из-з наступления жары и безответственности взрослых. Напомним, несколько дней назад в пруду в Петергофе утонули две девочки 12 и 14 лет. Они были сестрами. За ними не уследила бабушка, отдыхавшая в тени под деревом.