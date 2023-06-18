Из-за горящего пуха на полчаса перекрыли движение транспорта на Васильевском острове

Пух загорелся и перекрыл движение на проспекте на Васильевском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тополиный пух продолжает гореть в разных районах Петербурга в воскресенье, 18 июня. Особо сильный пожар произошел днем на Среднем проспекте Васильевского острова в районе 22 и 23 линий. Там в обе стороны временно перекрыли движение всего транспорта – на место приехали спасатели МЧС. С помощью сотрудников ГИБДД пожарные заняли дорогу и спокойно работали без помех.

- Пожар помешал движению автобусных маршрутов с номерами 6 и 249, троллейбусов 10 и 11, а также трамваев 6 и 40. Спустя полчаса движение в обе стороны восстановили, когда пожар потушили, - уточнили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Добавим, что за прошлый день, 17 июня, спасатели МЧС потушили девять пожаров, произошедших из-за возгорания тополиного пуха. Как правило, белые пушинки кто-то поджигал. То ли специально, то ли случайно – от окурка.