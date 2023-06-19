Медсестра из Петербурга отделалась ограничением свободы за падение пятилетней сиротки с шестого этажа

Медсестру из Петербурга осудили за недосмотр пятилетней сиротки, выпавшей из окна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Медсестре из петербургского дома-интерната для детей с особенностями развития на четыре месяца ограничили свободу. Она оставила пятилетнюю сиротку без присмотра, и девочка выпала из окна. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Малышка находилась в стационаре интерната на лечении. За ней должна была присматривать медсестра. Однако 20 апреля прошлого года сиротка осталась в больничной палате одна. Девочка вышла на балкон и выпала с шестого этажа.

- В результате происшествия здоровью ребенка-сироты причинен тяжкий вред, - указали в ведомстве.

Отмечается, что в обязанности медсестры входило создание условий содержания и воспитания малышки, а также сопровождение и круглосуточный уход за ней. Так как случилась трагедия, женщину признали виновной в оставлении в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Медсестра признала полностью свою вину. Кроме ограничения свободы ее также обязали выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.