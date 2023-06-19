Теплоход протаранил катер в реке Мойке в Петербурге

Теплоход столкнулся с катером в Мойке. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге случилось редкое водное ДТП. Пассажирский теплоход не очень удачно повернул из реки Фонтанки в Мойку и протаранил катер, припаркованный у берега. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Информацию о произошедшем полицейским передал сам капитан теплохода. От столкновения на левом борту пассажирского судна образовалась вмятина и скололась краска. Катер пострадал значительнее. Сбоку у него появилась царапина, а также оказалась повреждена корма. Кроме того, прикрепленный к задней части судна якорь от удара сильно согнуло.

Повреждения незначительные. Фото: УТ МВД России по СЗФО

К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

- В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, - указали в пресс-службе.

Водные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.