1,94 млрд рублей выделили семьям с детьми-инвалидами для приобретения жилья в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Петербурга содействует семьям, воспитывающих несовершеннолетних с ограниченными возможностями и состоящих на городской очереди. Так, по поручению губернатора города Александра Беглова в 2023 году из бюджета Северной столицы выделили дополнительные два миллиарда рублей. Средства пойдут на социальные выплаты ячейкам общества с детьми-инвалидами для строительства или приобретения жилья в культурной столице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

– 200 семей получат помощь от города, – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что в среднем петербуржцам выплатят около десяти миллионов рублей. Вице-губернатор отметил, что такие меры позволят полностью закрыть все имеющиеся у правительства города заявки.

Ранее spb.kp.ru писала, что глава Минтруда заявил о продлении выплат работающим матерям детей до 1,5 лет на ПМЭФ.