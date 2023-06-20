Подросток на питбайке влетел в дерево в Ленобласти

В тяжелом состоянии студента госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Сосновоборского района проводят проверку после жесткого ДТП с участием 17-летнего подростка на питбайке. Авария случилась на проспекте Александра Невского в Сосновом Бору Ленобласти около десяти часов вечера 19 июня. Парень, студент колледжа, влетел в дерево на экотропе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 17-летний подросток ехал на питбайке «Регулмото», но не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказали в региональном ведомстве.

Пострадавшего молодого водителя госпитализировали в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне курьер на велосипеде погиб под колесами автомобиля. Машина сбила его на пешеходном переходе.