Безработный житель Петербурга избил настоятеля храма и украл икону Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Храм святителя Василия Великого в Петербурге около полудня 19 июля зашел 51-летний безработный мужчина и напал на 50-летнего настоятеля храма. А уходя, прихватил с собой икону. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что мужчина забрал икону с Ликом Святой Елены в деревянном окладе. Ее стоимость оценили в 15 тысяч рублей.

Уже к вечеру того же дня, в 18.15, по горячим следам вышли на вора. Полицейские задержали его у дома по проспекту Народного Ополчения, 83.

- Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в МВД.

Отметим, что святые места Северной столицы иногда подвергаются нападениям. Например, в феврале 2022 года в храме «Неупиваемая чаша» прихожанин разбил икону и вынес драгоценностей на 5 млн рублей. В октябре 2018 года из собора в Выборгском районе вынесли икону, писанную золотыми украшениями.