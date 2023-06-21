7-километровый виадук появится на ВСМ в Ленобласти

Семь километров ВСМ построят в формате виадука Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области семь километров высокоскоростной магистрали (ВСМ) построят в виде виадука. Речь идет об участке на особо охраняемой территории Лисинского заказника. Власти региона уже договорились об этом с руководством РЖД. Об этом рассказал изданию «Ведомости. Санкт-Петербург» губернатор Александр Дрозденко.

Прокладывать именно виадук решили для того, чтобы по минимуму использовать территорию заказника. Это поможет нанести меньше вреда природе и животному миру.

- Виадук будет проходить выше деревьев для того, чтобы природа осталась внизу. Это не дешевый вариант, но мы его согласовали, поскольку не хотим, чтобы через заказник проходила железная дорога, - подчеркнул губернатор.

По его словам, строительство магистрали на земле даже не рассматривали. А помимо виадука также предлагали сделать поземный тоннель. Но поскольку первый вариант оказался дешевле, остановились на нем. Однако Дрозденко не уточнил, сколько в итоге обойдется данный участок.

По территории Ленобласти пройдет порядка 76 км ВСМ сообщением Москва – Санкт-Петербург. Магистраль могут продлить до Минска. Об этом ранее рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.