Петербуржец украл 3 млн рублей у девушки, пригласившей его в гости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доверчивая девушка лишилась более трех миллионов рублей, когда позвала в гости малознакомого парня. Все произошло в квартире на улице Камышовой в Петербурге. Гость заметил, что в шкафу девушка хранит большую сумму денег. Об инциденте пишет «Мойка 78».

- Злоумышленник дождался подходящего момента, прошел в комнату, забрал деньги и скрылся с места преступления, - сообщает издание.

Петербурженка осталась без 3,3 миллионов рублей и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Преступника разыскивают.

Напомним, накануне в полицию обратилась пенсионерка которая отдала мошенникам более 8 миллионов рублей. Женщина взяла два кредита под залог собственной квартиры после звонка сотрудников «Госуслуг».