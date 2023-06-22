Улицы Петербурга преобразились в преддверии «Алых парусов»

Улицы Петербурга украсили к «Алым парусам». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро в Петербурге пройдет яркое мероприятие для школьников «Алые паруса». И хотя корабль на Неве выпускники увидят только через пару дней, главным его атрибутом – алыми парусами – уже можно полюбоваться на улицах города.

В 2023 году праздничные элементы разместили по 16 адресам. В том числе украсили и Дворцовый мост, который в прошлом году исключали из списка. Помимо имитации парусника с алыми парусами, на улицах Северной столицы можно встретить декоративные композиции в виде чаек и флаги России.

Праздник состоится в ночь с 24 на 25 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Всего на улицах города разместили порядка 643 элементов праздничного оформления и 510 плакатов, которые создадут праздничное настроение выпускникам, горожанам и гостям города, - рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Помимо улиц Северной столицы, праздничные плакаты можно встретить и под землей – в метро.