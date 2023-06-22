Житель Петербурга зарезал чужую собаку и отправился в психиатрическую больницу

Мужчина продет какое-то время в психушке за убийство собаки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Собака по кличке Мия не смогла пережить 14 мая 2021 года. В тот злополучный вечер житель Петербурга одним ударом в сердце убил чужого питомца. Все произошло на чердаке дома по 12-й линии Васильевского острова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как мужчина затащил собаку на чердак, не уточняется. Однако известно, что он хотел причинить боль и страдание животному. При этом он именно желал убить Мию. Вонзив нож животному в сердце, живодер достиг своей цели.

- Мужчина из хулиганских побуждений, без какого-либо повода, используя физическую силу и превосходство, убил собаку породы «метис», - отметили в пресс-службе.

Уголовной ответственности живодеру удалось избежать. Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. А нож, которым мужчина убил собаку, решили уничтожить.