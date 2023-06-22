Более 4,5 км сетей водоснабжения проложат в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Водоканал» Петербурга начал прокладывать водопроводные сети в поселке Репино. Новая система водоснабжения общей протяженностью более 4,5 километра обеспечит часть жителей Курортного района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Работы по проекту будут вестись на двух участках: от второго Лесного переулка и до Большого проспекта. А от него замыкающая линия сети до Песочной улицы, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Для комфорта местных жителей и снижения ущерба трубопровод прокладывается преимущественно без рытья траншей и ограничения автомобильного движения. Сейчас специалисты петербургского предприятия проложили более 1,8 тысячи метров сетей. Завершить строительство планируется в феврале 2024 года.

Ранее spb.kp.ru писала, что «Водоканал» назвал дома в Петербурге с самыми грязными канализациями.