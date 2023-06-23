Балкон рухнул на «Жигули» на улице Рубинштейна в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Балкон рухнул на землю в ночь на 23 июня в Петербурге. Все произошло на улице Рубинштейна. По улице в это время ходили люди, но, к счастью, никто из пешеходов не пострадал. А вот припаркованному под балконом автомобилю досталось.

- Рубинштейна 23 , рухнул балкон. Чудом никто не пострадал. «Жигуль» ранен, но не погиб, - написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».

Судя по опубликованным фотографиям, балкон обвалился не весь: с него посыпалась лишь штукатурка. Последствия происшествия с дороги пока никто не убрал. Меньше всего повезло владельцу машины: железному коню предстоит ремонт, ведь обвалившаяся конструкция достаточно сильно помяло крышу «Жигулей».

Напомним, накануне на дорогу рухнула стена бывшего завода имени Козицкого. По словам градозащитников, здания свалилось внезапно.