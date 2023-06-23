Рабочий упал с 20-метровой высоты и погиб в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге рабочий упал с крыши во время проведения кровельных работ. После падения с 20-метровой высоты мигрант погиб. Все произошло около шести часов вечера 22 июня около дома на Литейном проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Человек упал с крыши шестиэтажного дома, - рассказал источник.

На месте происшествия нашли тело 30-летнего гражданина Киргизии. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку.

Напомним, накануне в Петербурге обвалилась стена бывшего завода имени Козицкого. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Обломки конструкции завалили дорогу на седьмой линии Васильевского острова.