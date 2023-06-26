Жители Петербурга пожаловались на огромные счета в новых квитанциях

Жители Калининского района Петербурга удивились большим счетам в квитанциях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители многоквартирных домов в Калининском районе первыми в Петербурге получили единый платежный документ от «ЕИРЦ СПб». Однако не все оценили переход с привычных розовых квитанций. В соцсетях можно увидеть десятки жалоб на огромные счета за ЖКУ.

Например, одна из горожанок в группе «Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб» пишет, что ей за двухкомнатную коммунальную квартиру начислили 8 тысяч рублей. И это за 11 «квадратов». В тоже время, по ее словам, даже зимой в квитанции не появлялась сумма больше 4 тысяч рублей.

- Квитанция пришла на 3 тысячи рублей больше, чем в прошлом месяце. Почти 8,2 тысячи за 60 «квадратов», - пишет другая жительница района.

Схожие жалобы можно заметить, к примеру, в сообществах «Калининский район | Калининский online» и «Калининский район #Бакан». Люди жалуются, что обычно в среднем начисляли по 5-6 тысяч рублей за месяц, а сейчас пришел счет на 12-13 тысяч рублей.

Под одним из таких постов свой комментарий оставила администрация Калининского района. Там посоветовали с вопросами и жалобами, связанными с начислениями, обращаться в клиентские залы «ЕИРЦ СПб» или по телефону горячей линии. Однако горожане в соцсетях отмечают, что связаться с организацией не получается. Оператора приходится ждать очень долго, люди просто кладут трубку.

Калининский район | Калининский online