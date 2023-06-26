В Петроградском районе Петербурга с 1 июля заработает платная парковка

Платные парковки заработают с 1 июля в Петроградском районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зона платной парковки в Петербурге продолжает расти. Жителям Петроградского района придется платить за парковку машины с 1 июля. На 141 улице района обустроили порядка 10 тысяч платных парковочных мест. Из них 10% отвели для инвалидов и лиц их перевозящих. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Парковочное пространство разделили на шесть зон: «Аптекарский остров», «Введенский», «Посадский», «Петровский», «Кронверское» и «Чкаловское».

- Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1,8 тысячи рублей в год, которое будет действовать на территории всего Петроградского района, - отметили в пресс-службе.

Чтобы повысить пропускную способность дорог, на 88 улицах ввели одностороннее движение. Как указали в комитете, это также позволяет увеличить парковочное пространство.