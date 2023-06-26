Порядок начисления пеней в квитанциях за ЖКУ изменится в Петербурге

Жителям Петербурга в квитанциях начнут по-новому начислять пени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для жителей Петербурга, которые получают квитанции за ЖКУ от «ЕИРЦ СПб», с июля 2023 года изменится порядок начисления пеней. Как рассказали в информационно-расчётном центре, это позволит повысить осведомленность горожан о реальной задолженности перед исполнителем коммунальных услуг.

- В белом едином платежном документе «ЕИРЦ СПБ» начнут применять единую для всех поставщиков услуг схему начисления пеней. Этот порядок регламентирован Жилищным кодексом РФ, - говорится в сообщении.

При наличии задолженности сумму пеней рассчитают на последнее число месяца и ее включат в сумму к оплате. А остаток пеней, которые начислили за дни до оплаты, горожане смогут увидеть в следующей квитанции.

В «ЕИРЦ СПб» напомнили, что начисляться пени начинают с 31 дня от последней даты рекомендуемого срока оплаты. Расчет идет исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. А с 91 дня при расчетах уже применяют 1/130 ставки.