Восьмиклассник утонул в реке Тихвинка в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградский области шли поиски тела восьмиклассника, который утонул в реке Тихвинка. К водоему ребенок пришел вместе с подругой около семи часов вечера 26 июня. В итоге школьник заплыл на глубину, но не смог выбраться из воды. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 15-летний мальчик и 14-летняя девочка вместе пришли к реке. Когда все произошло, девочка вызвала спасателей, - рассказал источник.

Тело утонувшего мальчика спасатели нашли 27 июня в первом часу ночи. Труп ребенка находился в километре вниз по течению реки. Известно, что восьмиклассник жил в полной семье, которая считалась благополучной и не состояла ни на каких учетах.

Напомним, недавно в Неве в Петербурге утонул 14-летний мальчик, который пришел к реке вместе с друзьями. Ребенок не справился с течением и погиб.